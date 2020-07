Fa male l’addio di Trigoria a Nela: “Altra bandiera…”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Che l’addio alla Roma di Sebino Nela non fosse sereno si era capito un paio di giorni fa, quando l’ex terzino aveva fatto sapere di esserci rimasto molto male. Da Trigoria, invece, con molto tatto nei confronti di Nela, veniva confermato il mancato rinnovo come dirigente della squadra femminile, ma si sottolineava come fosse una scelta dovuta alla riorganizzazione del club. Niente di personale. L’ha presa invece sul personale la famiglia di Sebino, nello specifico le figlie Virginia e Ludovica, che sui social hanno manifestato tutto il loro malcontento: “In pochissimi – le parole di Virginia Nela – hanno dato la vita e hanno amato veramente questi colori come hai fatto per dodici stagioni consecu in campo, come fuori. Purtroppo qualcuno che del vero calcio giocato e dell’amore per la maglia non se ne intende affatto, ha voluto che tu oggi non ne facessi più parte“. I tifosi invece, per l’ennesima volta, si dividevano tra chi chiedeva “rispetto per Sebino, non cambiate, mai, avete ammainato l’ennesima bandiera” e chi invece rivendicava il diritto della società “di scegliere le proprie figure dirigenziali, almeno questo concediamoglielo“.