Nel cielo del Bayer c’è la stella Wirtz

Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il Bayer è pronto alla doppia sfida contro i giallorossi, consapevoli che un risultato positivo in trasferta potrà senz’altro aiutarli nell’incontro da giocare gio vedi prossimo davanti ai propri tifosi. La squadra di Xabi Alonso non sarà esperta ad affrontare questi impegni europei così ricchi di tensione, ma non è sicuramente priva di qualità.

Florian Wirtz,la stella non solo del Bayer Leverkusen ma del calcio tedesco. La sua stagione è cominciata nel peggiore dei modi, con la rottura del crociato, ma è proseguita con il recupero e prestazioni che ne hanno confermato tutte le sue qualità. E un predestinato, non ci sono dubbi. A giugno è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga segnando all’età di 17 anni e 34 giorni, poi a settembre del 2021 è diventato il secondo calciatore nella storia della Bundesliga a segnare 10 reti prima di aver compiuto 19 anni. Wirtz adesso vuole riprendere la sua crescita, sia col club sia in nazionale, per mostrare a tutti la sua importanza: “Non possiamo nasconderci, dobbiamo ammettere che il nostro obiettivo è arrivare in finale e poi vincere il torneo”, ha dichiarato il giocatore.