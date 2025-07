Neil El Aynaoui è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso. Il centrocampista franco-marocchino, proveniente dal Lens, atterrerà oggi alle 23:10 a Fiumicino per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale con l’AS Roma. L’operazione, come riportato da Filippo Biafora su X, è stata chiusa per 23 milioni di euro più 2 di bonus.

Il classe 2001 rappresenta perfettamente il tipo di giocatore funzionale al sistema di Gasperini: dinamico, aggressivo, con ottime letture di gioco e capacità di inserimento.

Cresciuto nel Nancy, esploso nel Lens, El Aynaoui si è messo in mostra per la sua solidità e intelligenza tattica, qualità che gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diversi club europei.

Il suo arrivo segna l’inizio di un mercato ambizioso per la Roma, decisa a rilanciarsi in Italia e in Europa sotto la guida esperta di Gasperini.