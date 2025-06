Paolo Negro, ex difensore della Lazio, è tornato a parlare del celebre autogol segnato nel derby del dicembre 2000, episodio che regalò la vittoria alla Roma in una stagione poi culminata con la conquista del terzo scudetto giallorosso. Negro, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato l’episodio. Le sue parole:

Ha mai avuto offerte per andare via?

«Nel 1998 fui a un passo dal Real Madrid. Avevo iniziato il trasloco, ma Cragnotti non mi liberò. Ha avuto ragione: quella Lazio valeva i Blancos».

Cosa ha rappresentato la Lazio?

«Una scintilla. Qualcosa che ti entra dentro e non esce. I tifosi mi hanno sempre voluto bene, anche dopo l’autogol del 2001 con la Roma. L’ho sofferto parecchio, ma mai come l’addio».

È il rimpianto più grande?

«L’unico. Avrei chiuso la carriera nella Lazio. Nel 2005 Lotito mi mise fuori rosa perché rifiutai di spalmare il contratto, quindi andai a Siena. La sorte mi ha ripagato: il giorno della mia ultima parti-ta, il 27 maggio 2007, segnai il gol vittoria che salvò il mio Siena proprio contro i biancocelesti».