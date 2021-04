Negro e l’autogol nel derby: “In quei giorni ho sofferto. Non potevo darmi colpe che non avevo”

Paolo Negro, ex difensore della Lazio, è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha parlato anche del famoso autogol nel derby. Queste le sue parole:

Nell’anno post scudetto c’è il famoso autogol nel derby d’andata. Come è riuscito ad uscire da quella situazione molto difficile a livello psicologico e ambientale?

Io ho un carattere forte. Sono testardo, vado avanti per la mia strada e non mi faccio intimorire. Chiaramente in quei giorni ho sofferto tanto, anche perchè non potevo neanche darmi colpe, che non avevo. E’ successo, ma si va avanti.