Né Dzeko né Morata, duello fra fantasmi alla prova del 9

La Repubblica (M.Cosetti) – Edin Dzeko non ha giocato nella Juventus, neppure Alvaro Morata. Il primo per non essere diventato bianconero, l’altro per esserlo diventato. Quasi tutto quello che Roma-Juve ha contenuto si è svolto lontano da loro, la partita ha girato attorno ai due centravanti senza fermarsi da quelle parti. Dzeko ha sbagliato un gol enorme, sfiorando il palo esterno, così come aveva sfiorato la Juve una decina di giorni fa. Imbambolati dal loro opposto destino, Dzeko e Morata sono rimasti in attesa, un po’ meno il bosniaco che qualche tiro l’ha scoccato, un altro addosso a Szczesny, senza rinunciare ai duelli con Chiellini e Bonucci.