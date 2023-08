Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Penultima amichevole pre stagionale, la Roma questa sera alle 19:30 affronterà in Francia il Tolosa. per confermare i passi avanti della squadra di Mou dal punto di vista atletico e tattico. Il tecnico stasera schiererà diversi giocatori che nella precedente amichevole contro il Farense non avevano giocato titolari ma che erano subentrati nel corso del secondo tempo. Non ci sarà Roger Ibañez, lasciato a casa e non convocato per le vicende di mercato: le scelte come terzo elemento del reparto difensivo si ristringono così a due nomi. Diego Lorente, in questa preparazione tra i migliori per condizione, ed Evan N’Dicka, che invece ha mostrato di essere indietro e ha probabilmente bisogno di giocare per crescere atleticamente e tatticamente. Ecco perché stasera il centrale ivoriano ha maggiori possibilità di partire dal primo minuto, insieme a Smalling al centro della difesa e Mancini a destra.