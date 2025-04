Ndicka sul futuro: “A Roma sono rispettato e rispetto loro. Mi resta un contratto di tre anni.”

A poche ore da la stracittadina Lazio-Roma, il colosso della difesa giallorossa ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe. Evan Ndicka, che gioca in maglia giallorossa dal 2023, quest’anno non ha saltato neanche un minuto in campionato e la sua unica assenza della stagione, considerando anche le Coppe, risale al 7 novembre contro l’Union Saint-Gilloise per febbre.

Queste le sue dichiarazioni:

Come vive l’esilio a un’età così giovane e questa distanza dal tuo paese natale?

“All’inizio non ci rendiamo conto di questa distanza. Te ne vai, ti ritrovi con persone della tua generazione ed è un po’ un sogno per un bambino. Ma guardandoti indietro, ti dici che te ne sei andato presto, che da allora ti sei allontanato da casa solo per un po’, tra Auxerre, Francoforte e ora Roma”.

Perché ha scelto la Germania?

“Ero in L2 con l’Auxerre e Francoforte mi offriva un’opportunità migliore. Così sono andato in Bundesliga senza esitazione. E un campionato interessante. C’è molta gente negli stadi, è quasi pieno dalla prima alla quarta divisione. C’è una grande cultura calcistica, ci sono degli obiettivi, è fantastico. E lì tutto è messo a disposizione affinché tu possa pensare solo al calcio. Fanno di tutto per i giovani. In Francia, invece di utilizzare il nostro centro di allenamento, abbiamo preso dei ragazzi da altre parti per farli giocare”.

Ma a 19 anni non era scontato che ce l’avresti fatta a Francoforte.

“Oggi non è il momento di Anelka al Real. È più facile, i giovani non hanno più paura. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, ma l’allenatore Hütter mi ha fatto iniziare senza esitazione”.

Questo le ha messo ulteriore pressione?

“No, quando sei giovane non ci pensi. Ripensandoci, penso che le cose sarebbero potute andare diversamente, ma a quell’età sei super sicuro di te. C’era una sorta di noncuranza che consentiva di superare tutti gli ostacoli. E ho avuto la fortuna di avere Hutter. Aveva questa mentalità di dire che il gioco migliore è quello senza questa gerarchia. Ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera. E poi è un campionato aperto e, date le mie qualità, mi andava benissimo. Mi piace gestire la profondità. Inoltre, a Francoforte c’è il tifo migliore di tutta la Germania. Non dimenticherò mai la vittoria dell’Europa League (2022 contro i Rangers, 1-1, 5-4 ai rigori). Un momento incredibile vissuto insieme alle migliaia di sostenitori che ci hanno accompagnato. Poi arrivò Roma con il suo progetto. È un club grande e storico, con una pressione enorme. Ci sono spettacoli tutto il giorno, la gente ti riconosce, ti si avvicina… Qui è molto emozionante, sia in positivo che in negativo. Lo senti più che in qualsiasi altro posto. È una cultura calcistica molto diffusa. Non posso fare quasi nulla perché sono un giocatore della Roma e la gente è tifosa. Forse è il rovescio della medaglia, ma ci sono tante cose belle (sorriso)”.

Ha incontrato lì José Mourinho?

“Mourinho, vediamo la sua immagine esteriore, ma è una persona molto simpatica. Mi è stato di grande aiuto. In meno di un anno ho imparato molto. Tatticamente, sa come parlare, come trasmettere la grinta. Lui sa tutto di tutti gli avversari. Ha lasciato il segno in me. Ma non è l’unico nella Roma con De Rossi, Ranieri…”.

In due stagioni è diventato uno dei boss della squadra, giusto?

“Diciamo così. Ho un buon ruolo, la gente si fida di me. In Italia la difesa è importante. È davvero nitido. Dopo anni trascorsi qui, consegui un master in difesa. Puoi andare ovunque”.

Questa partita contro la Lazio arriva al momento giusto per la vostra squadra, che è imbattuta in Campionato da metà dicembre, ovvero da 15 partite (11 vittorie di cui 7 nelle ultime 8 partite). Come lo affronta?

“Dall’arrivo di Ranieri abbiamo fatto un grande ritorno. Ha cambiato tante cose, è nato a Roma, conosce la situazione, la città. È un allenatore davvero molto bravo. Ha quel lato paterno in più, sa come parlarti. Ma qui la situazione è molto variabile: vinci 7 partite ma al 70° minuto pareggi 0-0, la gente non sarà contenta. È una vera passione”.

Prova un’emozione particolare all’avvicinarsi del derby?

“Oh sì! Questa partita rappresenta qualcosa di forte. Inoltre, quest’anno siamo molto vicini in classifica, il che aumenta la posta in gioco sportiva della Champions League. In città devi sapere che il derby sta arrivando. Nella gara di andata abbiamo vinto 2-0 ed è stata una partita serrata. Sia sul campo che dietro le quinte, ci sono prese in giro. Fa parte del paesaggio. Ma noi giocatori restiamo calmi e pronti”.

Ha giocato un numero impressionante di partite questa stagione.

“Sono gli allenatori che mi mettono in campo, ma io so giocare anche al di fuori di esso. E mi prendo molta cura del mio corpo, sono ultra professionale. Se avrò la fortuna di essere qui oggi, dovrò fare tutto il possibile per restare al top. Cibo, attrezzi per il recupero, stretching… Sono sempre al top, anche a casa, dove ho l’attrezzatura. Ronaldo è “il modello”. A 40 anni, quello che fa… Se non dovessimo ridurlo alla sua professionalità, questo lato professionale unito al talento formano una combinazione fantastica. Analizzo tutte le partite, i miei avversari. E oggi posso considerarmi un difensore a tutto tondo”.

Come reagisce all’interesse di diversi top-club in Europa?

“Non farò finta di non vedere, ma a Roma sono rispettato e rispetto loro. Mi resta un contratto di tre anni. So che c’è cupidigia, è bello. Ma lo vedremo più avanti”.