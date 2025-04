Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ndicka è diventato un punto fermo della Roma, sempre presente nonostante i cambi in panchina.

Arrivato a parametro zero dall’Eintracht nel 2023, è ora seguito da mezza Europa: PSG, club di Bundesliga, Premier e Spagna hanno mostrato interesse. Il difensore ha aperto a un possibile addio, ma la Roma non tratterà per meno di 40 milioni.