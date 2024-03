Il Messaggero (G. Lengua) – Da Evan Ndicka a Edoardo Bove, il cambio di programma è avvenuto ieri mattina; in conferenza stampa pre Brighton-Roma si è presentato il giovane centrocampista romano e non più il difensore ivoriano. Perché? Evan è in pieno Ramadan, ha chiesto, e ottenuto di essere esentato visto che intorno alle 19, orario stabilito per le interviste, aveva in programma la cena e poi la preghiera. Se De Rossi si è privato di Ndicka nella conferenza stampa all’Amex Stadium, difficilmente lo farà per la sfida di questa sera col Brighton.