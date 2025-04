Anche Evan Ndicka, oltre a Florent Ghisolfi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di BFM RMC. Queste le sue parole:

“Mi sento bene mentalmente e fisicamente. Anche l’anno scorso, ma come ha detto Ghisolfi, era il tempo di adattarmi alla Serie A, il gioco è diverso nell’uno contro uno, in Germania è più una questione di zona, c’è molto più spazio. Qui sei molto meno sollecitato, quindi era il momento di fare il passo in avanti”.

Raccontaci le differenze che hai riscontrato quando sei arrivato qui, sul campo.

“Qui sei molto meno sollecitato che in Germania. In Germania il gioco è molto più diretto. Corri molto di più. Come difensore centrale, in alcune partite facevo forse 11 o 11,5 km”.

11 chilometri, 11 chilometri. Per un difensore centrale è molto.

“Per un difensore centrale può succedere. C’è molta più intensità. Qui invece l’intensità è minore. Le squadre interrompono molto il gioco. Ci vuole un po’ più di concentrazione. Sei molto più vicino alla porta. È tutto questo che fa sì che poi, in alcune partite, il lavoro è molto più individuale, dipende dal singolo giocatore. È questo che mi ha permesso di capire un po’ tutto. Ci è voluto un po’ di tempo, ma va bene così”.