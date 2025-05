Una stagione da incorniciare per Evan Ndicka, autentica colonna portante della Roma 2024-25. Al suo secondo anno nella Capitale, il difensore ivoriano è diventato un punto fermo dello scacchiere giallorosso, distinguendosi per affidabilità e continuità come pochi altri. Il suo rendimento in Serie A è più che impressionante, Ndicka è stato l’unico giocatore di movimento della Roma a non saltare nemmeno un minuto in tutta la stagione, totalizzando l’intero monte minuti disponibile in campionato, ben 3420 minuti, al pari solo di Federico Baschirotto, leader della retroguardia del Lecce.

Un’impresa più unica che rara, considerando che non accadeva da più di vent’anni. L’ultimo giocatore della Roma capace di completare tutte le partite di un torneo senza mai uscire dal campo è risalente al 2004. Da allora, nessuno era riuscito a mantenere una tale costanza, nemmeno Rodrigo Taddei, che nella stagione 2005-06 giocò tutte le 38 giornate ma restò in campo dall’inizio alla fine in soltanto 18 occasioni.

Oggi il record è di Ndicka, che si è guadagnato un posto tra i protagonisti assoluti della Roma di quest’anno. Un rendimento da leader silenzioso, che parla con i fatti e i numeri.