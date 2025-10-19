Il Messaggero (D. Aloisi) – «Devo provarti anche a destra», gli aveva detto con un sorriso Gasperini alla vigilia della sfida col Lille. Fino a ieri Evan Ndicka aveva sempre giocato da centrale o sul centro-sinistra, ma contro l’Inter il tecnico ha deciso di spostarlo. L’esperimento, però, non ha dato i frutti sperati.

Sul gol del vantaggio di Bonny, l’ivoriano è protagonista in negativo insieme a Celik: sbaglia l’uscita a metà campo e si perde il francese, poi la sua prestazione cala progressivamente. Al 55’ Gasperini lo sostituisce con Ziolkowski — evento raro per Ndicka, che da quando è a Roma era stato sostituito così presto solo una volta, nell’aprile 2024 a Lecce, da De Rossi.

Reduce dagli impegni con la Nazionale, era tornato solo a metà settimana e aveva svolto un unico allenamento con il gruppo. L’intenzione iniziale era farlo riposare, ma l’assenza di Angelino ha costretto il tecnico a cambiare i piani. Ne è uscito un test tattico non riuscito, difficile da rivedere a breve. Giovedì contro il Viktoria Plzen, Ndicka dovrebbe finalmente rifiatare.