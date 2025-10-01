Alla vigilia di Roma-Lille il difensore ivoriano, Evan Ndicka, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara e vari aspetti tecnici che affronteranno i giallorossi per questa seconda giornata di Europa League.

NDICKA IN CONFERENZA STAMPA:

Come ti sei preparato per giovedì e come vedi il Lille?

“Ho visto qualche volta la squadra francese è un bel gruppo. Io mi alleno sempre bene e spero che siamo pronti per giovedì”.

Evan come stai crescendo con la gestione di Gasp? Pensi di voler continuare con la Roma a lungo?

“Mi sento bene qua, come tutti i giocatori. Mi piace giocare sul lato un po’ più offensivo e sono qua per crescere mi sento bene”.

In che cosa stai lavorando da per alzare il livello delle prestazioni?

“Sul campo non gioco sempre bene, fuori campo lavoro un po’ di più sono in palestra e non uscendo molto da casa non resto concentrato sul lavoro niente di speciale”.

Tu hai sempre giocato sul centro sinistra, Juric ti ha schierato anche centrale, con Gasperini hai provato quella posizione?

“Con il mister mi sento bene dove gioco adesso ma vediamo anche cosa decide lui. Centrale un po’ di meno a sinistra mi trovo meglio ma non c’è tanta differenza”.

Tu che conosci questa competizione e l’hai vinta, trovi in questo gruppo dell’alchimia per vincere il titolo?

“Per me è presto per parlare di vittoria, vediamo domani cosa succede, se si vince domani c’è più chance per vedere la classifica, ma è troppo presto dirlo bisogna vedere partita dopo partita”.

Come vedi Giroud?

“Non abbiamo un piano speciale per contrastarlo, è forte e sicuramente sarà un bel duello in campo”.

Avete incassato soltanto due reti, quali sono le chiavi di questo successo difensivo?

“L’ho già detto dopo il Nizza, abbiamo attaccanti e centrocampisti che difendono bene e anche un buon portiere e fa tutto la differenza”.