Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma potrebbe presto ritrovarsi a ridisegnare la propria retroguardia. Evan Ndicka, infatti, domani a Frosinone affronterà proprio il Neom, club arabo che lo sta corteggiando con un’offerta capace di stravolgere la sua carriera. L’ivoriano ci sta pensando, discutendo in famiglia, mentre il club giallorosso fissa il prezzo a 40 milioni, senza sconti. In caso di addio, i nomi in cima alla lista restano Lucumi del Bologna e l’ecuadoriano Ordonez del Bruges, entrambi valutati 30 milioni. Intanto Hermoso è destinato a partire, complice un ingaggio da 3 milioni più bonus, così come Kumbulla, nel mirino di Cagliari ed Espanyol.