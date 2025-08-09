Corriere dello Sport – A Trigoria nessuno vuole vendere i nuovi pilastri della Roma di Gasperini. A meno che non arrivino offerte veramente da capogiro. Nel caso di N’dicka si parte da una base d’asta di 40 milioni. Per adesso né la Roma né l’ivoriano aprono al trasferimento. Niente Arabia neppure per Mancini, oltre che per Koné. Capitolo El Shaarawy: vorrebbe, a quasi 33 anni, chiudere la carriera nella Capitale. Operazioni di contorno: Kumbulla piace in Spagna e all’Atalanta, Cherubini e Darboe potrebbero andare in prestito alla Sampdoria.