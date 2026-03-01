Autore del gol del 2-1, Evan Ndicka ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI NDICKA

Cosa vi siete detti dopo il gol del pareggio negli spogliatoi?

“Quello che si dice nello spogliatoio rimane lì. E’ chiaro che siamo un po’ delusi perché abbiamo preso solo un punto ma pensiamo già al Genoa”.

Pensate di poter mantenere la posizione in classifica?

“Ovviamente dopo la partita è chiaro che volevamo prendere i tre punti ma abbiamo gli occhi sulla prossima partita”.

La Roma è la miglior difesa del campionato ma gli ultimi due errori hanno pesato.

“E’ normale che faccia male ma dobbiamo rimanere positivi. Siamo davanti e dobbiamo lavorare per le prossime partite”.