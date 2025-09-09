Ndicka blinda lo 0-0: la Costa d’Avorio resta in vetta

Evan Ndicka non si ferma. Ancora titolare, ancora colonna della difesa di Fae. Novanta minuti da leader per il classe ’99, decisivo nel blindare lo 0-0 contro il Gabon che tiene la Costa d’Avorio in vetta al girone – davanti proprio alla squadra di Aubameyang, che segue a una lunghezza. Una posizione che, come detto, significherebbe Mondiale 2026. Otto partite giocate, zero gol subiti: numeri da corazzata. Ndicka è ormai uno dei punti fermi degli Elefanti, pronti a difendere a dicembre anche la Coppa d’Africa vinta in casa.