Il Messaggero (D. Aloisi) – Brilla Soulé a San Siro: dopo il gol alla Lazio e l’assist contro il Verona, l’argentino stende anche l’Inter e si prende il premio di migliore in campo. Nel 2025 ha già firmato 4 gol e 2 assist: “All’inizio non è stato facile, ma ora col mister mi sento molto bene”, ha detto, ringraziando anche Dybala per i consigli. A Milano erano presenti il padre, il fratello e il suo procuratore.

Con Ranieri la Roma ha mantenuto la porta inviolata 10 volte su 14, grazie anche a Ndicka e Mancini. “La corsa Champions? Mancano 4 finali”, ha detto l’ivoriano commentando anche il dubbioso rigore per l’Inter: “Non è mai rigore”, mentre Mancini ha sottolineato: “Vogliamo restare attaccati alle zone alte”. Dybala ha seguito il match da casa, scrivendo sui social: “Quanto siete forti”.