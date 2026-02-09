Alla vigilia del match di Serie A tra Roma e Cagliari, Evan Ndicka, difensore giallorosso ivoriano ha parlato così ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI NDICKA

Anche considerando la partita d’andata, dove fu una sconfitta anche brutta, quali sono le insidie di questa partita, secondo te?

“Abbiamo perso contro l’Udinese, oggi si deve recuperare forte. Sarà tosta, lo abbiamo visto all’andata. Siamo qui, siamo pronti“.

Non avevate una settimana intera per lavorare. Come state? E tu invece come stai fisicamente?

“Va bene, bene per tutti, perché non è molto facile giocare ogni tre giorni. Allora abbiamo avuto una settimana per prepararci e adesso stiamo tutti meglio“.

Ndicka a Sky Sport

Con quale atteggiamento fare partita?

«Ripartiamo con un atteggiamento forte, andiamo al massimo questa sera e poi vediamo come andrà».

Miglior difesa.

“Dobbiamo continuare a lottare così per aiutare la squadra a vincere”.

Cosa vi ha insegnato la sconfitta dell’andata?

“Ci deve insegnare che in questo campionato tutte le partite sono difficili e non sono scontate”.