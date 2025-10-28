Continua la collaborazione tra la Roma e Idealista con la rubrica “A casa dei campioni”, che questa volta ha avuto come protagonista Evan Ndicka. Il difensore giallorosso ha raccontato il suo legame con la città, la squadra e la vita quotidiana nella Capitale, mostrando un lato più personale e autentico rispetto al campo. Ecco le sue parole:

Sei nato in Francia da padre camerunense e madre ivoriana, ti sei trasferito da giovanissimo per giocare in Germania, dal 2023 sei a Roma. Sei veramente un cittadino del mondo: qual è il posto che definisci “casa” ad oggi?

”Devo dire che ogni posto in cui ho vissuto fino ad oggi mi ha trasferito sicurezza e insegnato qualcosa di diverso. In Francia sono nato e cresciuto, in Germania sono andato a 19 anni e ho avuto a che fare con una cultura differente, che ha arricchito il mio carattere”.