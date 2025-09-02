La sosta per le nazionali porta via a Gasperini ben 11 giocatori, impegnati in amichevoli e qualificazioni in giro per il mondo. Un’occasione di prestigio per i calciatori, ma anche un banco di prova che lascia la Roma con una rosa ridotta a Trigoria.

Africa protagonista. Con il Marocco ci sarà El Aynaoui, atteso dalle sfide contro Niger (5 settembre, ore 21:00) e Zambia (8 settembre, ore 15:00). Per la Costa d’Avorio toccherà invece a N’Dicka, impegnato contro Burundi (5 settembre, ore 21:00) e Gabon (9 settembre, ore 21:00).

Europa al centro. Celik difenderà i colori della Turchia contro Georgia (4 settembre, ore 18:00) e Spagna (7 settembre, ore 20:45). In Irlanda fari puntati su Ferguson, che affronterà Ungheria (6 settembre, ore 19:45) e Armenia (9 settembre, ore 20:00). La Francia convoca Koné, atteso dal doppio test di lusso: Ucraina (5 settembre, ore 20:45) e Islanda (9 settembre, ore 20:45).

Sud America. Wesley sarà tra i protagonisti del Brasile, in campo contro Cile (4 settembre, ore 02:30) e Bolivia (9 settembre, ore 01:30).

Est Europa. Dovbyk vestirà la maglia dell’Ucraina nelle sfide con Francia (5 settembre, ore 20:45) e Azerbaijan (9 settembre, ore 18:00). Per la Polonia ci sarà Ziolkowski: appuntamenti fissati contro Olanda (4 settembre, ore 20:45) e Finlandia (7 settembre, ore 20:45). In Grecia, invece, Tsimikas affronterà Bielorussia (5 settembre, ore 20:45) e Danimarca (8 settembre, ore 20:45).

Italia presente. Mancini sarà di scena con la Nazionale maggiore nelle sfide con Estonia (5 settembre, ore 20:45) e Israele (8 settembre, ore 20:45). Spazio anche all’Under 21, con Pisilli pronto a giocare contro Montenegro (5 settembre, ore 18:15) e Macedonia (9 settembre, ore 18:15).