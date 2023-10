Pausa Nazionali, i giallorossi si preparano a partire. Nonostante il pessimo inizio di stagione, Rui Patricio è stato convocato con il Portogallo per i match contro Slovacchia e Bosnia valide per le qualificazioni ai prossimi europei. Partirà per giocare in nazionale anche Romelu Lukaku. Grande chance per Celik, Vincenzo Montella, neo allenatore della Turchia lo ha convocato per le sfide contro Croazia e Lettonia.