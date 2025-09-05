Nazionali: Koné titolare con la Francia, Italia travolgente, debutto per El Aynaoui

Serata intensa per i giallorossi in giro per il mondo. Manu Koné parte dal 1’ nella sfida tra Francia e Ucraina, vinta 2-0 dai transalpini, confermando la fiducia di Deschamps.
In Italia, buona la prima per Rino Gattuso sulla panchina azzurra: 5-0 all’Estonia al Gewiss Stadium con le firme di Kean, Raspadori, Bastoni e la doppietta di Retegui. Gianluca Mancini è rimasto in panchina per tutti i 90’, ma potrebbe avere spazio nella sfida dell’8 settembre contro Israele.
Debutto speciale per El Aynaoui, subito lanciato dal ct Walid Regragui. Titolare anche Evan Ndicka con la Costa d’Avorio contro il Burundi, mentre Tsimikas ha guidato la Grecia nel 5-1 sulla Bielorussia.
Capitolo Under 21: 80’ di qualità per Niccolò Pisilli nel successo dell’Italia contro il Montenegro, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.