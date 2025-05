Arrivano le prime chiamate dalle nazionali per i calciatori giallorossi: non solo Saelemaekers; anche Manu Koné sarà impegnato con la nazionale francese, in occasione della fase finale della Nations League. Il centrocampista romanista è presente infatti nella lista dei convocati, condivisa sui social della stessa Francia, per la semifinale contro la Spagna in programma il 5 giugno, poi l’eventuale finale o la finale per il 3 posto con una tra Germania e Portogallo.