Alle ore 21.00 andrà in scena allo Levy Mwanawasa Stadium la sfida tra Costa d’Avorio e Zambia. Il match sarà valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Per l’occasione il ct degli Elefanti tra gli undici titolari ha schierato il difensore giallorosso Evan Ndicka.