Continua il periodo delle amichevoli internazionali che vedono impegnati diversi giocatori della Roma con le rispettive nazionali. In vista dei prossimi tornei ufficiali, molte selezioni stanno affinando la preparazione attraverso test amichevoli, utili a valutare la condizione fisica e tattica dei convocati.

Questa sera alle 21:30 andrà in scena l’incontro tra Stati Uniti e Turchia. Tra i protagonisti del match ci sarà anche Zeki Celik, terzino giallorosso, che partirà titolare nell’undici scelto dal commissario tecnico Vincenzo Montella. Una buona occasione per Celik per mettere minuti nelle gambe e confermare la propria affidabilità anche in chiave europea.

L’attenzione della Roma rimane alta sui propri giocatori impegnati all’estero, sia per monitorarne la condizione fisica sia per valutare le prestazioni in vista della prossima stagione.