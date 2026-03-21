Nazionale, torna Pisilli: il romanista alla “prima” con Gattuso

IL MESSAGGERO (Alessandro Angeloni) – 629 giorni dopo quel pomeriggio infuocato di Berlino, quando l’Italia disputava la sua ultima partita dell’Europeo, Federico Chiesa torna tra i convocati della Nazionale che scenderà in campo nella semifinale – contro l’Irlanda del Nord. A Liverpool non è risorto, ha giocato molto poco, ma Gattuso ha provato comunque a convocarlo. Chiesa si incastra bene, per le sue caratteristiche, sia al 3-5-2 con cui il ct schiererà gli Azzurri nello spareggio mondiale, e sia nel 3-4-3 che è stato il sistema di gioco alternativo in questi mesi gattusiani. Insomma, può giocare da seconda punta, con uno tra Kean e Retegui, oppure come esterno a sinistra al posto di Zaccagni (attualmente infortunato).

La vera sorpresa dei convocati si chiama Marco Palestra, anni 21, protagonista di una stagione ad alto livello con la maglia del Cagliari. Esordiente assoluto, può essere comodo come esterno a tutta fascia o come attaccante, ruolo che spesso ricopre con i sardi. Si rivede, tra i difensori, Diego Coppola che, passato in pochi mesi dal Brigton all’Fc Paris, in Serie A si era messo in luce con il Verona, fino ad essere chiamato da Spalletti lo scorso giugno.

Non c’erano dubbi su Bastoni, nonostante l’indignazione dopo il caso Inter–Juve. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. Confermati i romanisti Mancini e Cristante, mentre il laziale Maldini è stato momentaneamente messo da parte per fare spazio a Chiesa, utile, come detto, in due/tre ruoli. C’è anche l’acciaccato Tonali, che verrà controllato lunedì a Coverciano.

L’elenco dei convocati

Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (City), Meret (Napoli).

Difensori: Bastoni (Inter). Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma), Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Chiesa (Liverpool), Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta).