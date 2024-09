Le prestazioni di Pisilli non sono passate inosservate e il ct Azzurro, Luciano Spalletti, ex tecnico della Roma, ha deciso di pre convocare il 20enne giallorosso. Come riportato da Filippo Biafora, il centrocampista potrebbe far parte della spedizione della Nazionale, che affronterà Belgio e Israele, in Nations League.