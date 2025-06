La FIGC continua a lavorare senza sosta per definire il nome del prossimo commissario tecnico della Nazionale. In cima alla lista resta Claudio Ranieri, ma il nodo principale è legato al suo attuale ruolo da dirigente nella Roma. I contatti con il club giallorosso sono costanti, con l’obiettivo di ottenere il via libera dai Friedkin.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Eleonora Trotta su X si è parlato dell’ipotesi di un doppio incarico, che consentirebbe a Ranieri di mantenere il suo legame con la società capitolina, accettando al contempo la guida della Nazionale.

Tuttavia, la FIGC non vuole farsi trovare impreparata. Infatti, come piano B è stato considerato Stefano Pioli, che resta l’alternativa più credibile, pronto a subentrare nel caso in cui la trattativa con Ranieri dovesse sfumare.

La decisione finale è attesa a stretto giro, già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.