Dopo il no di di Claudio Ranieri il tecnico calabrese sarebbe vicino a subentrare al posto di Luciano Spalletti per provare a portare gli Azzurri al Mondiale 2026.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Gennaro Gattuso sarebbe in pole per diventare il nuovo CT della nazionale italiana. In lista spuntano anche i nomi di Pioli, De Rossi e Cannavaro. Ore cruciali per la FIGC per poter scegliere il prossimo allenatore dopo l’esonero di Luciano Spalletti.