Il terremoto seguito all’ennesima delusione in campo internazionale ha scosso la Nazionale italiana. Dopo la sconfitta pensante per mano della Norvegia e l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC è alla ricerca di una nuova figura capace di rilanciare il progetto tecnico degli Azzurri. Gabriele Gravina è al lavoro per individuare il profilo giusto, ma la scelta si sta rivelando più complessa del previsto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, dopo i rifiuti di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, il nome in cima alla lista è quello di Gennaro Gattuso. L’ex tecnico di Napoli e Marsiglia piace per il suo temperamento e per il legame profondo con la maglia azzurra, indossata da giocatore in oltre 70 occasioni.

In caso di mancato accordo con “Ringhio”, il piano B porta a José Mourinho. Il portoghese, attualmente sotto contratto con il Fenerbahce per circa 10 milioni di euro l’anno, resta però un’opzione economicamente complessa per la Federazione. Sullo sfondo restano anche le candidature di Rafa Benitez, Domenico Tedesco e Jurgen Klinsmann. Gravina, intanto, continua a sondare il terreno.