Mentre la panchina della Nazionale resta vacante dopo l’esonero di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, cresce il pressing mediatico attorno alla scelta del prossimo commissario tecnico. Tra riflessioni e sondaggi interni alla FIGC, spunta un nome che accende l’immaginazione: José Mourinho. A rilanciare l’ipotesi, per ora solo suggestiva, è il sito Dagospia, con un articolo dal tono provocatorio ma non privo di spunti interessanti.

“Quando sei in difficoltà, rilancia più forte”, scrive il sito, ironizzando sull’ipotesi di affidare la Nazionale a figure come Pioli o il “cavallo di ritorno” Mancini. Da qui l’idea: perché non puntare su Mourinho, tecnico carismatico, esperto e già profondamente legato al calcio italiano.

Un allenatore straniero in azzurro sarebbe una scelta inedita, ma non impossibile: nel 1966 ci fu la breve esperienza della coppia Herrera-Valcareggi, e oggi molte Nazionali si affidano a tecnici d’importazione, come Ancelotti con il Brasile o Tuchel con l’Inghilterra. E allora, conclude Dagospia, “se il Brasile può chiamare un italiano, perché l’Italia non può scegliere un portoghese?”. Per ora resta solo una suggestione. Ma in questo caos, nulla è da escludere.