Artem Dovbyk, attaccante della Roma, è impegnato con l’Ucraina nel match contro la Georgia valido per la Nations League. Il ct Serhiy Rebrov ha schierato titolare il centravanti giallorosso, come si apprende dall’account ufficiale di X della stessa Nazionale.

🟨 OUR XI FOR THE 🇬🇪 pic.twitter.com/2nWLrwLb2B

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 11, 2024