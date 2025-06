In una delle partite più spettacolari degli ultimi anni, la Spagna ha superato la Francia con un rocambolesco 5-4, conquistando l’accesso alla finale di UEFA Nations League 2025. Un match vibrante, giocato alla MHP Arena di Stoccarda, che ha visto le Furie Rosse dominare per lunghi tratti prima di subire la furiosa rimonta dei Bleus.

La Spagna è partita forte, portandosi sul 2-0 già nei primi 24 minuti grazie ai gol di Nico Williams e Mikel Merino, entrambi su assist di Oyarzabal. Nel secondo tempo, Lamine Yamal ha segnato il terzo gol su rigore, seguito da una splendida rete di Pedri per il 4-0. La Francia ha accorciato le distanze con un rigore di Mbappé, ma Yamal ha risposto subito con la sua seconda rete personale. Nel finale, la Francia ha tentato una rimonta disperata: Cherki ha segnato un gran gol al volo, seguito da un’autorete di Vivian e un colpo di testa di Kolo Muani nei minuti di recupero, fissando il risultato sul 5-4.

La Spagna affronterà ora il Portogallo in finale, mentre la Francia giocherà per il terzo posto contro la Germania. Una partita che resterà nella storia per l’intensità e le emozioni regalate.