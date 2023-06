Nations League, Olanda-Italia le formazioni ufficiali: Cristante in campo, Pellegrini, Spinazzola e Wijnaldum partono dalla panchina

Oggi si concludono le fasi finali della Nations League 2022\2023. Alle 15 verrà giocata la finalina per il 3° e 4° posto. Si sfideranno l’Olanda e l’Italia rispettivamente eliminate in semifinale da Croazia e Spagna. Tra i romanisti convocati scenderà in campo solo Cristante, mentre Spinazzola e Pellegrini, acciaccato, partiranno dalla panchina. Nelle file dell’Olanda Wijnaldum anche non partirà titolare. Ecco le formazioni:

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfreies, Geertruida, van Dijk, Aké; Wieffer, F. de Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang.

A disp.: Flekken, Noppert, Timber, Blind, Bergwijn, Wijnaldum, Botman, de Roon, Malacia, Veerman, Weghorst, Koopmeiners.

CT. Ronaldo Koeman

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori.

A disp.: Meret, Vicario, Di Lorenzo, Spinazzola, Darmian, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa, Immobile, Barella, Bonucci.

CT. Roberto Mancini