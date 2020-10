E’ una giornata molto impegnativa per i vari giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Compresi i giocatori della Roma, impegnati soprattutto in Nations League. E’ questo il caso di Marash Kumbulla, che con la sua Albania ha affrontato da titolare il Kazakistan. Ha giocato per tutti i novanta minuti sotto gli ordini dell’ex allenatore della Lazio Edy Reja.