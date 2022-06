Nations League, Italia-Ungheria 2-1. Pellegrini in gol, Spinazzola autore di un assist. Sfortunato autogol di Mancini

Nella seconda giornata di Nations League, l’Italia di Mancini supera l’Ungheria del mister Marco Rossi per 2-1. Protagonisti in positivo e in negativo tutti i giallorossi in campo: Pellegrini autore di una partita fantastica ha siglato il gol del raddoppio per poi uscire al 66′ per un problema fisico. Bene Cristante in mezzo al campo e Spinazzola che ha offerto l’assist per il primo gol di Barella. Buona prova anche di Mancini, sporcata solo dallo sfortunato autogol in scivolata che ha riaperto la sfida.