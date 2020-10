Oltre a Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan anche Pellegrini e Spinazzola sono impegnati con la Nazionale, quella italiana, nella gara valida per la terza giornata di Nations League. Il centrocampista giallorosso partirà da titolare nella sfida contro la Polonia, mentre il il terzino partirà inizialmente dalla panchina. Sfida fondamentale per gli azzurri che dovranno confermare la prima posizione in classifica e riuscire a lasciarsi dietro le altre nazionali.