Germania e Inghilterra si affronteranno per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Il Ct Southgate ha scelto la formazione titolare contro i tedeschi: Tammy Abraham partirà dalla panchina. Questa la formazione scelta:

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Mount, Kane.

Ready to take on Germany! 💪 pic.twitter.com/7gos0L0DeP

— England (@England) June 7, 2022