Archiviati i campionati nazionali, le attenzioni del calcio europeo si spostano ora sulle sfide tra Nazionali. Questa sera a Stoccarda va in scena una delle semifinali più attese della Nations League: Francia contro Spagna, con in palio un posto nella finalissima del torneo.

Come riportato da Calciomercato.it, tra i protagonisti scelti dal ct Didier Deschamps c’è anche Manu Koné. Il centrocampista giallorosso reduce da una stagione in crescita, figura tra gli undici titolari della formazione francese. Per lui si tratta di un’importante occasione per confermare quanto di buono mostrato nei mesi passati e per guadagnare ulteriore considerazione in ottica futura.

Questa la formazione ufficiale della Francia: Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernandez; Koné, Olise, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Doué. Uno schieramento dinamico e tecnico, con Koné chiamato a dare equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo.