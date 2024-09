Dopo la delusione dell’Europeo in Germania, l’Italia torna in campo. Gli Azzurri alle 20.45 sfideranno la Francia a Parco dei Principi per la prima giornata di Nations League. Per l’occasione il ct Spalletti tra gli undici titolari ha schierato il romanista Pellegrini. L’altro giallorosso, Koné, è stato invece lasciato in panchina dal ct francese Deschamps.