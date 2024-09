Nella seconda giornata di Nations League, si sono affrontate la Francia ed il Belgio. Nei Blues dal 1’ Kone, mentre nei Diavoli Rossi panchina per il giallorosso Saelemaekers. I padroni di casa cercano il successo dopo la sconfitta con l’Italia, mentre gli ospiti vengono dal successo 3-1 con Israele. 2-0 il risultato finale: decisivi Kolo Muani e Dembele. 90’ in campo per Kone, mentre non è stato utilizzato Saelemaekers.