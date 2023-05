Nasce AS Roma For Special: una squadra composta da ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali

Gli atleti, attualmente undici giocatori dai 20 ai 30 anni, vestiranno la maglia giallorossa grazie alla formula dell’adozione e parteciperanno ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

Costituita nel 2019, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) è una divisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che si occupa di organizzare e promuovere le attività calcistiche per le persone con disabilità intellettiva. I tornei di calcio a 7 della DCPS sono ospitati in undici regioni e strutturati su tre diversi livelli per garantire una competizione equa tra squadre con lo stesso livello di disabilità.

L’adozione rientra nel progetto più ampio di inclusione delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva ed è parte della strategia di sostenibilità del Club, che mira a promuovere un messaggio di valorizzazione dello sport come straordinario strumento di integrazione e inclusione sociale.

Asroma.com