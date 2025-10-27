InfortuniNewsPrimo pianoSerie A

Napoli, tegola De Bruyne: lesione al bicipite femorale, salta la Roma

Piove sul bagnato in casa Napoli. Kevin De Bruyne si è fermato per un infortunio muscolare serio e sarà costretto a saltare la sfida contro la Roma del 30 novembre. Gli esami effettuati dopo il match con l’Inter hanno confermato il verdetto più temuto: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Questo il comunicato ufficiale del club azzurro:

“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

