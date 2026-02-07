Napoli, stop McTominay a Marassi: fastidio al gluteo e Roma nel mirino

Serata non del tutto positiva per il Napoli sul campo del Genoa, dove oltre al risultato tiene banco anche una situazione da monitorare in vista dei prossimi impegni. Antonio Conte e lo staff azzurro restano in attesa di aggiornamenti, soprattutto considerando l’importanza delle gare in arrivo.

Secondo quanto riferito dallo staff medico del Napoli, Scott McTominay ha accusato un problema fisico nel corso della sfida di Marassi, costringendo l’allenatore a intervenire in via precauzionale.

Il centrocampista scozzese, autore del gol del momentaneo 1-1 al 21’, ha avvertito un fastidio al gluteo già nel primo tempo, restando in campo fino all’intervallo per non bruciare uno slot di sostituzione. Durante la pausa, però, è stata decisa la sua uscita: McTominay non è rientrato in campo nella ripresa, lasciando spazio a Giovane. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con esami strumentali, in vista del big match di domenica 15 febbraio contro la Roma.