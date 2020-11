Napoli, Rrahmani positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Napoli. Al rientro dagli impegni con la propria nazionale, il Kosovo, Amir Rrahmani è risultato positivo al Covid-19. Come spiegato dalla società partenopea attraverso il proprio profilo Twitter il giocatore, che non è entrato in contatto con nessun componente del gruppo squadra, resterà in isolamento presso il proprio domicilio. La sua presenza nel match contro la Roma, in programma domenica 29 novembre al San Paolo, è dunque fortemente in dubbio. Di seguito, il tweet originale:

In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/yMFwnQTJMp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2020