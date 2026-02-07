Non arrivano buone notizie per il Napoli dopo la sfida di Marassi contro il Genoa, con Antonio Conte che dovrà fare i conti con un’assenza pesante in vista del prossimo turno di campionato. La gara ha lasciato strascichi importanti, soprattutto guardando al calendario imminente.

Secondo quanto emerso dal referto arbitrale della partita e riportato dai principali media sportivi, Juan Jesus è stato espulso al 76’ del match contro il Genoa, rimediando così una squalifica automatica.

Il difensore brasiliano, già ammonito, ha ricevuto il secondo cartellino giallo per una trattenuta a centrocampo, decisione che ha portato all’inevitabile rosso. Ex della sfida, Juan Jesus salterà quindi il big match contro la Roma in programma domenica prossima. Da monitorare anche le condizioni di Scott McTominay, costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare e in dubbio per la sfida dell’Olimpico.