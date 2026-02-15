La partita allo Stadio Diego Armando Maradona, tra Napoli e Roma finisce il pareggio, ma non solo nel risultato, 2-2 ma anche per gli infortunati.

Durante la partita infatti ci sono stati due infortuni, uno per la Roma e uno per il Napoli. Sullo svolgimento dell’azione che ha portato al rigore per la Roma, poi realizzato da Malen, il difensore del Napoli, Rrahmani insegue Wesley involato verso la porta degli azzurri. Entrato in area, il centrale del Napoli, sente una fitta alla gamba e cadendo stende Wesley che riporterà una botta alla caviglia. Entrambi i giocatori usciranno per infortunio subito dopo dal campo.

Per quanto riguarda l’esterno brasiliano giallorosso, sembrerebbe essere dai primi esami, un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, ma ne sapremo meglio nei prossimi giorni con gli esami di rito.

Domani la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria al mattino e riposerà invece martedì.