Napoli-Roma, sono 22 i convocati di Fonseca. Presenti Mancini e Ibanez, out Smalling

Attraverso il profilo Twitter del club, la Roma ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati da mister Paulo Fonseca per la trasferta di Napoli, con il match contro gli azzurri in programma domani sera. Tornano Gianluca Mancini e Roger Ibanez, prosegue comunque in parte l’emergenza in difesa, viste le assenze di: Smalling, Fazio e Kumbulla. Out anche Santon. Di seguito, il tweet originale:

PORTIERI

Farelli, Pau Lopez, Mirante.

DIFENSORI

Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.